Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, dirigió en la madrugada del lunes realizó pruebas intensivas a porteros y delanteros como parte de la preparación final para enfrentar a Uruguay el martes en el Hard Rock Stadium de Miami, en el debut del Grupo 8 de la Copa del Mundo 2026.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el técnico heleno se centró en afinar la preparación técnica de sus jugadores, sometiendo a los porteros a ejercicios de rapidez mental y reflejos con centros y disparos dentro del área, para contener el potente ataque uruguayo.

En ataque, el cuerpo técnico añadió ejercicios para Salem Al-Dossari, Khaled Al-Ghanam y Sultan Mandash, con disparos y definición desde fuera del área y las bandas. Abdullah Al-Hamdan y Saleh Al-Shehri con centros y remates de cabeza, buscando variantes ofensivas.

Arabia Saudí busca un buen arranque ante una de las favoritas del Grupo H, que completan España y Cabo Verde, y Donis confía en la preparación física y táctica de su plantilla para lograr un resultado positivo en el debut.