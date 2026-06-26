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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Donis responde a la afición: la alineación oficial de Arabia Saudí contra Cabo Verde

Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
World Cup
G. Donis
Cabo Verde
Arabia Saudí
EE. UU.
Grecia

El Verde afronta el partido decisivo con toda su potencia ofensiva

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, ha anunciado la alineación que enfrentará a Cabo Verde en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El once presenta varios cambios respecto al duelo contra España, una decisión que busca corregir errores y lograr la victoria, tal como pedía la afición.

El técnico griego apostó por Sultan Mandash en la derecha en lugar de Mohamed Abu Al-Shamat y por Nawaf Bushel como lateral izquierdo en sustitución de Mutaib Al-Harbi.

Alineación de la selección saudí

La alineación de «Los Verdes» fue la siguiente:

Portero: Mohamed Al-Owais.

World Cup
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA

Defensa: Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Abdulilah Al-Omari y Nawaf Bushl.

Centrocampistas: Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari y Mohamed Kano.

Delanteros: Sultan Mandash, Salem Al-Dossari y Firas Al-Buraikan.

El eslogan del equipo es «No hay alternativa a la victoria», pues busca mantener vivas sus opciones de avanzar a dieciseisavos en el partido más importante de su Mundial hasta ahora.

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