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Donis lo anuncia: ¡Atacaré a Uruguay y a Valverde como Messi y Neymar!

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Arabia Saudí vs Uruguay
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¿Qué dijo el entrenador griego?

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, afirmó que no teme a Uruguay y que busca la victoria en el partido de este martes.

El equipo verde se mide a Uruguay en la madrugada del martes, en la primera jornada del Grupo 8 del Mundial 2026.

En la rueda de prensa previa al choque, afirmó: «No tememos a nadie; hemos venido a atacar y a ganar».

Sobre medirse a Valverde y las estrellas uruguayas, afirmó: «Ya me enfrenté al Barcelona en la Liga de Campeones con Messi, Neymar y Suárez, y mantuve mi estilo. Valverde es una gran estrella, pero lo importante es el equipo, porque el fútbol es un deporte colectivo».

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Y añadió: «Es clave conocer al rival, creer en nosotros y adaptarnos a cualquier circunstancia; el resultado dependerá de nuestro juego y concentración».

Sobre el clima en Estados Unidos añadió: «Las condiciones son duras, pero debemos adaptarnos para lograr nuestros objetivos. Las pausas para hidratarnos serán clave».

Y añadió: «No podemos predecir el resultado de este tipo de decisiones, pero esta es la norma: debemos trabajar y aprovechar estas pausas para dar instrucciones; quizá esto ayude a los jugadores».

Sobre su nombramiento como seleccionador de Arabia Saudí poco antes del Mundial, el técnico griego dijo: «Llevo en el Reino desde 2015, me encanta este país y tengo mucha experiencia con los jugadores saudíes».

«Desde que llegué a Arabia Saudí esperaba este cargo; mi objetivo es devolver el esplendor a la selección y hacer felices a los aficionados».

Concluyó: «Queremos dar una buena imagen para honrar al fútbol saudí y prepararnos para los próximos compromisos».


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