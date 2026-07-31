La Kings World Cup Clubs 2026 ha entrado en su fase de eliminatorias en Milán: ocho clubes de Brasil, España, Italia y México luchan por meterse en las semifinales del sábado. Te mostramos cuándo arrancan los cuartos de final, quién se enfrenta a quién y dónde puedes seguir cada partido en directo y gratis en DAZN.

¿Qué es la Kings World Cup Clubs 2026?

La Kings World Cup Clubs 2026 (KWCC Italia 2026) es la tercera edición de la variante de clubes del formato de fútbol 7 desarrollado por Gerard Piqué e Ibai Llanos. Por primera vez, el torneo se disputa en Italia y reúne a 16 clubes top de las siete competiciones regionales de la Kings League —España, Brasil, Italia, México, Alemania, Francia y la región MENA—, todos ellos en la pelea por el título mundial.

El torneo arrancó con una fase de grupos en sistema suizo (ronda 1, ronda 2 y una ronda de última oportunidad), antes de que el cuadro quedara reducido a los ocho cuartofinalistas que siguen en liza. Los Troncos FC llegan al torneo como vigente campeón del mundo, después de haber tenido que sufrir todavía en la ronda de última oportunidad, mientras que La Capital CF de Lamine Yamal y Porcinos FC de Ibai Llanos ya habían quedado eliminados previamente.

Los emparejamientos de cuartos de final: equipos, fecha y sede

Los cuatro cuartos de final se disputan el mismo día y en el mismo lugar:

Partido Equipos Fecha Sede Cuartos de final 1 Furia FC (Brasil) vs. Los Troncos FC (España) Viernes, 31 de julio de 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milán), Italia Cuartos de final 2 Alpak FC (Italia) vs. Underdogs FC (Italia) Viernes, 31 de julio de 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milán), Italia Cuartos de final 3 Ultimate Móstoles (España) vs. Atlético Parceros FC (México) Viernes, 31 de julio de 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milán), Italia Cuartos de final 4 G3X FC (Brasil) vs. DesimpaiN (Brasil) Viernes, 31 de julio de 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milán), Italia

Los horarios exactos de inicio se confirmarán el mismo día de partido en la app de DAZN y en la app de la Kings League. Merece la pena volver a consultarlo poco antes, ya que los horarios pueden sufrir cambios.

¿Dónde se ve el cuartos de final? TV y streaming, en resumen

DAZN es el socio oficial de retransmisión mundial de la Kings World Cup Clubs 2026 y ofrece los 27 partidos del torneo en directo y completamente gratis, sin necesidad de suscripción.

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Además de la retransmisión en directo, todos los partidos también se emiten de forma simultánea en los canales oficiales de redes sociales de la Kings League, complementados por streams individuales de numerosos presidentes de clubes, una razón importante del gran éxito de la competición entre un público joven y familiarizado con lo digital.

¿Cuándo es la final de la Kings World Cup Clubs 2026?

Las semifinales se disputan el sábado 1 de agosto y los ganadores pasan directamente a la final el mismo día. La gran final arranca el sábado 1 de agosto a las 21:00 horas CEST, también en la Fonzies Arena de Cologno Monzese. Los Troncos FC quieren convertirse en el primer club de la historia en defender con éxito el título de la Kings World Cup Clubs.

Todo lo importante sobre la Kings League

¿Qué es la Kings League?

La Kings League es una competición de fútbol 7 creada en 2022 por el exdefensa del Barcelona y de la selección española Gerard Piqué. Combina fútbol de alto nivel con la cultura streamer: partidos más cortos y rápidos, reglas poco convencionales y clubes dirigidos por «presidentes», normalmente streamers, creadores de contenido o exprofesionales en lugar de los clásicos propietarios de clubes.

¿Cómo funciona el formato?

Se juega en dos partes de 20 minutos cada una.

Cada partido comienza con una «fase de construcción»: ambos equipos arrancan solo con el portero y un jugador de campo, y cada minuto se incorpora un jugador más, hasta que a partir del quinto minuto se juega 7 contra 7.

Antes del pitido inicial, cada entrenador recibe una carta secreta aleatoria —gol doble, suspensión, penalti, shoot-out, jugador estrella o comodín— que puede utilizar en momentos decisivos.

Además, los presidentes de los clubes también pueden transformar ellos mismos un penalti del presidente en determinadas fases del partido.

Al inicio de la segunda parte se lanza un dado gigante; determinados resultados convierten el partido brevemente en un 1 contra 1.

Si hay empate al término del tiempo reglamentario, decide un shootout en el que se van retirando jugadores del campo poco a poco hasta que, al final, un 1 contra 1 determina al ganador.

¿Quiénes son los presidentes?

Parte del atractivo de la Kings League reside en su elenco de presidentes y leyendas repleto de nombres conocidos: Ronaldinho (Porcinos FC), Francesco Totti (Stallions), Andrea Pirlo (Jijantes FC), Eden Hazard, Andriy Shevchenko (Ultimate Móstoles), Falcão (Furia FC) y la leyenda del Espanyol Joaquín Sánchez (Los Troncos FC) forman parte del ecosistema, junto a streamers como Ibai Llanos, DjMaRiiO y Perxitaa.

Las ligas nacionales de la Kings League y sus torneos mundiales

La Kings League organiza ligas nacionales independientes en España, Italia, Alemania, Brasil, América, la región MENA y Francia, cada una dividida en «splits» de temporada con sus propios playoffs y campeones. Dos veces al año, el formato se vuelve internacional: la Kings World Cup Nations, disputada por selecciones nacionales (ganada en enero de 2026 por la anfitriona Brasil), y la Kings World Cup Clubs, la competición de clubes que actualmente alcanza su punto culminante en Milán. DAZN retransmite ambos torneos, así como las temporadas nacionales de la Kings League en España, Italia y Alemania.