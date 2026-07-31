Dónde ver las semifinales de la Kings World Cup Clubs 2026: DAZN en directo

Además de la retransmisión en directo, ambas semifinales se emiten en simultáneo en los canales propios de la Kings League, así como en las emisiones individuales de varios presidentes de equipo.

Cuándo es la final de la Kings World Cup Clubs 2026

La gran final se juega también el sábado 1 de agosto, a las 21:00 CEST, justo después de las dos semifinales, en la misma Fonzies Arena de Cologno Monzese. Los vigentes campeones, Los Troncos FC, siguen con vida en cuartos de final y podrían convertirse en el primer club en revalidar con éxito el título de la Kings World Cup Clubs, si llegan invictos hasta entonces.

Todo lo que necesitas saber sobre la Kings League

Qué es la Kings League

La Kings League es una competición de fútbol siete lanzada en 2022 por el ex defensa del Barça y de la selección española Gerard Piqué. Combina un nivel futbolístico profesional con la cultura del streaming: partidos más cortos y rápidos, reglas poco convencionales y clubes dirigidos por "presidentes" que, en la mayoría de los casos, son streamers, creaDónde ver las semifinales de la Kings World Cup Clubs 2026: DAZN en directo

Kings World Cup Clubs 2026

Tras los cuartos de final del viernes, la Kings World Cup Clubs 2026 llega a su penúltima ronda: el sábado, los cuatro semifinalistas se juegan el pase a la gran final en Milán. Te contamos cómo queda el cuadro de semifinales, cuándo se juegan y dónde ver todo en directo y gratis por DAZN.

Cómo queda el cuadro de semifinales

La Kings World Cup Clubs 2026 se disputa por eliminación directa: los ganadores de los cuatro cuartos de final del viernes 31 de julio pasan directamente a semifinales. Los cruces ya están definidos en la estructura del cuadro:

Semifinal 1: el ganador de Furia FC (Brasil) vs. Los Troncos FC (España) se medirá con el ganador de Alpak FC (Italia) vs. Underdogs FC (Italia)

Semifinal 2: el ganador de Ultimate Móstoles (España) vs. Atlético Parceros FC (México) se medirá con el ganador de G3X FC (Brasil) vs. DesimpaiN (Brasil)

Como los cuartos de final se disputan el viernes, los equipos que realmente lleguen a semifinales aún no están confirmados en el momento de esta publicación. En cuanto se conozcan los resultados, los cruces exactos se actualizarán en la app de DAZN y en la de Kings League.

Semifinales: fecha y sede

Partido Equipos Fecha Sede Semifinal 1 Ganador de Furia FC / Los Troncos FC vs. ganador de Alpak FC / Underdogs FC Sábado, 1 de agosto de 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milán), Italia Semifinal 2 Ganador de Ultimate Móstoles / Atlético Parceros FC vs. ganador de G3X FC / DesimpaiN Sábado, 1 de agosto de 2026 Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milán), Italia

Los horarios exactos de ambas semifinales también se confirmarán jornada a jornada. Los ganadores de ambos encuentros avanzarán a la final, que se disputa ese mismo día.

Dónde ver las semifinales: TV y streaming

DAZN es el socio oficial de retransmisión a nivel mundial de la Kings World Cup Clubs 2026 y emite los 27 partidos del torneo en directo y de forma totalmente gratuita, sin necesidad de suscripción.

completamente gratis, sin necesidad de suscripción.

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dores de contenido o exfutbolistas, en lugar de propietarios tradicionales.

Cómo funciona el formato

Los partidos se juegan en dos tiempos de 20 minutos.

Cada encuentro arranca con una fase de "arranque": los equipos empiezan con un portero y un jugador de campo cada uno, y van sumando un jugador por minuto hasta llegar al 7 contra 7 en el minuto cinco.

Antes del pitido inicial, cada entrenador recibe una Carta Secreta al azar — Gol Doble, Sanción, Penalti, Shoot-out, Jugador Estrella o Comodín — que puede activar en momentos clave para inclinar el partido.

Los presidentes de los clubes también pueden pedir un Penalti Presidente en determinadas ventanas del partido.

Al empezar la segunda parte se lanza un dado gigante; algunos resultados reducen brevemente el partido a un 1 contra 1.

Si el marcador está igualado al final del tiempo reglamentario, el partido se decide en una tanda tipo shootout, retirando jugadores uno a uno hasta quedar en un 1 contra 1.

Quiénes son los presidentes

Parte del atractivo de la Kings League está en su elenco de presidentes y leyendas: Ronaldinho (Porcinos FC), Francesco Totti (Stallions), Andrea Pirlo (Jijantes FC), Eden Hazard, Andriy Shevchenko (Ultimate Móstoles), Falcão (Furia FC) y el mito del Espanyol Joaquín Sánchez (Los Troncos FC) tienen un papel en el ecosistema, junto a streamers como Ibai Llanos, DjMaRiiO y Perxitaa.

Las ligas nacionales de la Kings League y sus torneos mundiales

La Kings League tiene ligas domésticas propias en España, Italia, Alemania, Brasil, América, MENA y Francia, cada una dividida en "splits" o temporadas con sus propios playoffs y campeones. Dos veces al año, el formato se traslada al plano internacional: la Kings World Cup Nations, disputada por selecciones nacionales (ganada por la anfitriona Brasil en enero de 2026), y la Kings World Cup Clubs, la competición de clubes que ahora vive su recta final en Milán. DAZN retransmite ambas, junto a las temporadas domésticas de la Kings League España, Italia y Alemania.



