Cómo ver el Santa Fe vs Atlético Nacional con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 3 28 nov 2026 - 19:30

Santa Fe recibe a Atlético Nacional en un partido de Primera A. El estadio y la ciudad aún no se han confirmado.

El equipo local llega en un buen momento. El conjunto de Pablo Repetto venció 3-0 a Once Caldas el 25 de noviembre y ha marcado diez goles en sus últimos cinco partidos de liga.

Sus únicas derrotas en ese periodo fueron sendos 1-0 ante Independiente Medellín y Cúcuta. Santa Fe solo ha encajado dos goles en cinco partidos.

Nacional, dirigido por Lucas Gonzalez, viene de ganar 3-1 a Independiente Medellín el 26 de noviembre. Ese resultado puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar.

Empató 0-0 con Once Caldas el 22 de noviembre, y sus enfrentamientos de copa ante el mismo rival también acabaron en empate, 1-1 y 2-2. Aun así, Nacional lidera la clasificación del Clausura.

Los dos equipos se enfrentaron el 30 de octubre, cuando Nacional ganó 2-0 en casa en liga. Santa Fe buscará reaccionar.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el partido, incluidos el horario, las novedades de los equipos y cómo seguirlo.

Por ahora no hay información disponible sobre el canal de TV oficial ni la retransmisión en directo de este partido. Esta sección se actualizará cuando se confirmen los operadores.

Novedades de los equipos y plantillas