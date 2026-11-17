Cómo ver el Ucrania-Georgia con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede resultarte útil.

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

Ucrania recibe a Georgia en el Kosice Football Arena de Kosice, en el Grupo 2 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Ambos equipos llegan al encuentro en momentos de forma muy distintos.

La Ucrania de Andrea Maldera atraviesa una campaña difícil. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, incluidas las derrotas consecutivas ante Irlanda del Norte y Hungría en octubre, y ocupa el tercer puesto del grupo antes de este encuentro.

La trayectoria de Georgia en la Liga de Naciones no ha sido menos turbulenta. El equipo de Ramaz Svanadze es último del Grupo 2 tras cinco partidos, con cuatro derrotas en sus cinco encuentros más recientes. La derrota por 2-0 ante Hungría el 14 de noviembre deja su situación comprometida.

Ambos equipos empataron 0-0 cuando se enfrentaron anteriormente en esta campaña, en septiembre, en Tiflis. Para Georgia, que no ha sumado ningún punto desde entonces, aquel resultado parece ya un recuerdo lejano.

Una victoria aliviaría parte de la presión acumulada sobre Ucrania tras una racha de malos resultados. Para Georgia, el objetivo es más fácil de definir que de conseguir: ganar o afrontar un descenso casi seguro.