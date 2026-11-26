Cómo ver el Marsella contra el Levski Sofía con una VPN

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Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 12:45 Stade Orange Velodrome

El Marsella recibe al Levski Sofía en la Europa League, en el Stade Orange Velodrome, y el equipo de Bruno Genesio necesita reaccionar tras un fin de semana que le dejó tocado.

El Marsella perdió 2-3 en casa ante el Le Mans en la Ligue 1 el 22 de noviembre. Ese resultado puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones y fue una sorpresa dado el nivel que había mostrado.

La derrota llegó ante un equipo que solo había sumado dos puntos en sus cinco partidos de liga anteriores. Ahora, el Marsella vuelve a la competición europea con la intención de resarcirse ante su afición.

Timothy Weah ha hecho suya la reputación del club como uno de los más detestados de Francia y asegura que la presión le da una motivación adicional. El extremo estadounidense lleva el brazalete de capitán a las órdenes de Genesio y ha hablado de la visión serena que comparte con su entrenador.

El Levski Sofía llega desde Bulgaria con mejores resultados recientes en la Europa League. Ganó 1-0 al Jagiellonia Bialystok a principios de este mes y después se impuso 1-4 al Lokomotiv Sofía en la Primera Liga Profesional el 22 de noviembre.

El equipo de Julio Velazquez ocupa el décimo puesto en la clasificación de la Europa League, muy por delante del Marsella, que es 31.º.