Cómo ver el Coritiba vs Flamengo con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 37 29 nov 2026 - 14:00

El Coritiba recibe al Flamengo en un partido de la Serie A que enfrenta a un equipo de mitad de tabla con el líder.

Este encuentro se disputa en la máxima categoría brasileña y la distancia entre ambos en la clasificación es amplia: el Coritiba ocupa el 12.º puesto y el Flamengo, el primero.

El Coritiba de Guilherme Bossle llega tras una racha irregular. Ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de liga: venció 0-1 al Bahia a domicilio el 21 de noviembre y 2-0 al Vitoria el 31 de octubre.

Las tres derrotas en ese periodo, entre ellas las sufridas por 1-0 ante el Santos y el Internacional, dejan al equipo de Bossle con tres goles a favor y tres en contra en cinco partidos.

El Flamengo de Leonardo Jardim atraviesa un momento mucho mejor. Lleva cinco partidos invicto, con cuatro victorias y un empate 1-1 ante el Palmeiras el 21 de noviembre.

El Flamengo ha marcado 13 goles en esos cinco encuentros, entre ellos los cuatro de su victoria por 1-4 a domicilio ante el Vasco da Gama. También ganó por 3-0 el último enfrentamiento contra el Coritiba, disputado en mayo.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Coritiba vs Flamengo. Esta sección se actualizará cuando se confirmen el canal de televisión y el servicio de streaming.

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