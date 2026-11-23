Cómo ver el Chapecoense AF vs. Palmeiras con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 37 24 nov 2026 - 16:00

El Chapecoense recibe al Palmeiras en un partido de la Serie A que enfrenta al colista con uno de los dos primeros clasificados.

El equipo local ya ha descendido. El conjunto de Vinicius Bergantin solo ha ganado cuatro de sus 34 partidos de liga y jugará en la Serie B la próxima temporada.

Sus últimas semanas en la máxima categoría están siendo dolorosas. El Chapecoense perdió ante el Cruzeiro en su último encuentro y no ha sumado ningún punto en sus cinco partidos de liga más recientes.

El Palmeiras llega todavía inmerso en la lucha por el título. El equipo de Abel Ferreira empató con el Flamengo en su último partido, un resultado que lo mantiene segundo en la tabla.

Ese empate llegó después de una derrota por 2-1 ante el Cruzeiro, por lo que el Palmeiras busca recuperar el impulso. Su victoria por 6-1 frente al Remo este mismo mes demostró lo peligroso que puede ser ante un rival vulnerable.

Esto es lo que necesitas saber para seguir el partido.

La información oficial sobre la retransmisión de este encuentro aún no está disponible. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el partido para conocer los datos confirmados sobre el canal de televisión y la emisión en directo por streaming.

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