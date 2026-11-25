Cómo ver el Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia con una VPN

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Previa del partido

Liga Profesional - 1/8 25 nov 2026 - 19:00

Boca Juniors recibe a Independiente Rivadavia en la Liga Profesional. La sede y la hora de inicio aún están por confirmar.

Boca llega con la moral alta. El equipo de Rodolfo Arruabarrena venció 2-0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre y se convirtió en el primer tricampeón de la competición.

Ese resultado puso fin a una espera de 18 años para conquistar un título internacional. El capitán Leandro Paredes fue el motor del equipo durante el torneo tras regresar al club de su infancia y pareció recuperarse rápidamente de un susto por un posible desmayo después de la final.

Boca también atraviesa un gran momento en la competición nacional. Ha ganado sus últimos cinco partidos, incluidas sendas victorias por 1-0 ante River Plate y Defensa y Justicia, y no ha encajado ningún gol en esa racha.

Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, llega al partido con resultados más irregulares. Perdió ante Estudiantes en la Supercopa el 12 de noviembre y empató 1-1 con Gimnasia Mendoza en su último encuentro de liga.

El equipo de Berti sigue al frente del grupo B del Apertura, un motivo para afrontar con confianza este partido a domicilio. Vencer a un rival recién coronado campeón continental sería un resultado destacado.

Esto es lo que sabemos sobre la retransmisión por televisión y streaming, además de los detalles del partido.

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