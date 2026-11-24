Cómo ver el Atlético MG vs Corinthians con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 36 25 nov 2026 - 18:00

El Atlético MG recibe al Corinthians en un partido de la Serie A que enfrenta a un equipo con aspiraciones de corte europeo y a otro que todavía tiene que mirar hacia atrás en la clasificación.

El equipo de Eduardo Dominguez llega en un momento de estancamiento. En su último partido de la Serie A empató sin goles en casa del Mirassol y, antes de eso, perdió 1-0 ante el Botafogo RJ.

El golpe más duro llegó en su encuentro más reciente, cuando el Atlético MG perdió 2-0 contra Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana. Dominguez debe ahora levantar a un grupo que lleva cinco partidos sin ganar.

El Corinthians llega con una dinámica mucho mejor. El equipo de Clarence Seedorf goleó 4-0 al Botafogo RJ en su último partido de liga, un resultado que alivió parte de la presión sobre un conjunto que se había ido acercando a la zona baja de la tabla.

La victoria era muy necesaria tras una racha que incluyó una derrota por 3-2 ante el Vasco da Gama. El Corinthians también ha dejado su portería a cero en tres de sus últimos cinco partidos, una buena base para afrontar una visita a domicilio.

El Atlético MG sigue muy por encima de su rival en la clasificación, pero los resultados recientes apuntan a que la distancia entre ambos es menor de lo que indica la tabla.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para seguir el partido, incluidos el horario, las noticias de los equipos y las cifras más relevantes.

Por el momento no hay información oficial disponible sobre el canal de televisión ni la retransmisión en directo del Atlético MG vs Corinthians. Esta página se actualizará cuando se confirmen los detalles de la emisión.

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