Cómo ver el Anderlecht vs OH Leuven con una VPN

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Previa del partido

First Division A - Jornada 12 22 nov 2026 - 12:30 Lotto Park

El Anderlecht recibe al OH Leuven en el Lotto Park en un partido de la Primera División A de Bélgica. El equipo local busca consolidar su posición en la mitad superior de la tabla.

El Anderlecht de Vitor Bruno llega en un estado de forma aceptable tras una racha que incluye victorias ante el Salzburgo en la Europa League y el Westerlo en la liga, aunque todavía tiene reciente la dura derrota por 4-0 frente al Gante.

El OH Leuven afronta este partido en la décima posición de la clasificación, pero llega con impulso. Las victorias consecutivas ante el KV Mechelen y el St. Truiden han mejorado el ánimo del equipo visitante antes de este viaje a Bruselas.

El Anderlecht tiene una clara ventaja en los enfrentamientos recientes entre ambos clubes, y la afición del Lotto Park espera que el equipo local la aproveche desde el primer pitido.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver este encuentro de la Primera División A, incluidos la hora de inicio, el canal de televisión y los detalles de la retransmisión en directo.

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