Cómo ver el Cádiz-Córdoba con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede resultarte útil.

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 16 29 nov 2026 - 12:30 JP Financial Estadio

El Cádiz recibe al Córdoba en el JP Financial Estadio en un partido de Segunda División que enfrenta a un equipo de la mitad baja de la tabla con otro que aspira a acercarse a los primeros puestos.

El equipo de Borja Jimenez ocupa el 17.º puesto de LaLiga2 y llega tras ganar 0-3 a domicilio a la Real Sociedad B el 21 de noviembre. Ese resultado puso fin a una racha liguera de un empate y dos derrotas.

El Córdoba, dirigido por Ivan Ania, es octavo y viaja a Cádiz con una buena dinámica. Venció 3-0 al Real Oviedo el 22 de noviembre, después de empatar 3-3 con el Mallorca.

El Cádiz querrá dar continuidad a su último resultado después de perder 1-2 contra el Oviedo y 2-1 frente al Mallorca a principios de este mes. Su rendimiento en casa estará bajo la lupa ante un visitante que ha marcado muchos goles.

El Córdoba también presenta buenos resultados recientes en este enfrentamiento. Ganó 1-3 en Cádiz en abril y se llevó los puntos al vencer 2-1 en casa al homólogo de los rivales del Cádiz el pasado noviembre, aunque el conjunto andaluz ganó aquel encuentro por 2-1 en Córdoba.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el partido, incluida la hora de inicio y cómo seguirlo.

Novedades y plantillas de los equipos