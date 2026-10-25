Doloroso golpe tempranero para el Barcelona en el Clásico

El Barcelona recibió un nuevo golpe durante el Clásico frente al Real Madrid, después de que Xavi Espart se viera obligado a abandonar el campo en el minuto 29 de la primera parte, debido a unas molestias físicas que le impidieron completar el partido, lo que llevó a Hansi Flick a dar entrada a Alejandro Baldé en su lugar.

Espart comenzó el encuentro en el once titular y ofreció una buena actuación antes de que aparecieran en él señales de dolor y dificultad para moverse tras un choque con Aurélien Tchouaméni al inicio del partido.

A pesar de las molestias, el joven lateral intentó seguir jugando y ayudar a su equipo, pero su estado empeoró después de arrancar para perseguir a Yan Diomande, hasta caer al suelo e incapaz de completar el encuentro, lo que llevó al cuerpo técnico a sustituirlo para evitar que la lesión se agravara.

Flick realizó el cambio con rapidez dando entrada a Baldé, con una redistribución de los roles en ambas bandas; el jugador suplente asumió la posición de lateral izquierdo, mientras que João Cancelo se trasladó al costado derecho.

La salida de Espart representa un revés para el Barcelona, después de que el joven jugador tuviera la oportunidad de ser titular y la aprovechara durante los minutos en los que participó.

El club espera los resultados de las pruebas médicas para determinar con precisión la naturaleza de la lesión y revelar el tiempo que podría estar de baja.