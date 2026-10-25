El Al-Ahli recibió un fuerte impulso antes del esperado duelo frente al Al-Gharafa catarí, el lunes, dentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Élite de Asia, después de que los entrenamientos del equipo registraran el regreso del senegalés Édouard Mendy, guardameta, y del brasileño Wanderson Galeno, extremo ofensivo, tras un periodo de ausencia por lesión.

Según fuentes especiales del diario "Al-Riyadiya", la pareja participó en la sesión de entrenamiento completa del domingo, después de completar sus programas de tratamiento y rehabilitación, acercándose así al regreso a los planes del equipo en el próximo examen asiático.

Pese a que Mendy y Galeno están listos desde el punto de vista físico, la decisión de alinearlos frente al Al-Gharafa aún no está tomada, ya que se espera que el neerlandés Marino Pusic, entrenador del Al-Ahli, determine su situación definitiva durante la reunión técnica que precede al partido por unas horas, en función de sus necesidades y planes para el encuentro.

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En contrapartida, el Al-Ahli recibió un golpe en materia de ausencias, después de confirmarse la continuidad de las bajas del turco Merih Demiral, Saleh Abu Al-Shamat y Nayef Masoud, dado que el trío continúa con sus programas de tratamiento y rehabilitación, sin que estén plenamente listos para volver a la competición.

Demiral sufre una lesión en la articulación del pie que padeció durante los entrenamientos previos al duelo frente al Al-Khaleej, el pasado sábado, dentro de la undécima jornada de la Liga Roshn saudí, mientras que una lesión en la articulación del hombro apartó a Saleh Abu Al-Shamat de los dos últimos partidos del equipo frente al Al-Feiha y el Al-Khaleej.

En cuanto a Nayef Masoud, continúa recuperándose de una lesión en la articulación del pie que le privó de participar en cuatro partidos de liga, además del duelo frente al Al-Wasl emiratí en el torneo continental, por lo que permanecerá fuera de los planes del Al-Ahli ante el equipo catarí.

El conjunto de Yeda cerró sus preparativos para el encuentro con una última sesión de entrenamiento, durante la cual el cuerpo técnico se centró en dar los últimos retoques a los aspectos técnicos y tácticos, a la espera de la situación de la pareja que regresa, en vista de la importancia de lograr un resultado positivo que refuerce la posición del Al-Ahli en la competición asiática.

El Al-Ahli ocupa el quinto puesto en el grupo del Oeste con cuatro puntos, después de iniciar su andadura con un empate 1-1 ante el Pakhtakor uzbeko, antes de vencer al Al-Wasl emiratí por 3-1. En cambio, el Al-Gharafa afronta el duelo bajo una gran presión, tras perder sus dos primeros partidos ante el Al-Hilal por 2-1, y luego ante el Esteghlal de Teherán por el mismo resultado, quedando sin ningún punto.