Doble alivio en el Barcelona: Flick espera una sorpresa inesperada

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Los cálculos del Barcelona de cara a la próxima etapa ya no dependen únicamente de los resultados del equipo, sino también de su capacidad para recuperar piezas influyentes en un momento delicado de la temporada, después de que las lesiones se impusieran a las opciones de Hansi Flick y pusieran al centro del campo ante pruebas difíciles.

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El diario español AS informó de que el proceso de recuperación de Rodri, centrocampista del Barcelona, avanza mejor de lo esperado, después de que el jugador mostrara una evolución positiva en su programa de rehabilitación, lo que llevó al cuerpo médico a reconsiderar la fecha fijada para su regreso, con la posibilidad de acortar su periodo de ausencia varios días y darle la oportunidad de volver a la competición antes de lo previsto inicialmente.

El internacional español se había lesionado en el bíceps femoral del muslo derecho el pasado 3 de noviembre, durante el enfrentamiento ante el Aston Villa en la Liga de Campeones. Y aunque el comunicado médico emitido por el Barcelona en aquel momento no incluyó un plazo determinado de ausencia, las primeras filtraciones desde dentro del club apuntaban a que podría estar alejado de los terrenos de juego durante un periodo de entre cuatro y cinco semanas.

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Sobre la base de esas estimaciones, se empezó a hablar de la posibilidad de que Rodri regresara el 8 de diciembre, coincidiendo con el enfrentamiento ante su antiguo equipo, el Manchester City, en el estadio Spotify Camp Nou, dentro de la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, pero la evolución de su recuperación cambió los cálculos de forma positiva.

Posible fecha para el regreso de Rodri

Según el diario AS, la nueva fecha que se baraja para el regreso de Rodri es el 2 de diciembre, cuando el Barcelona reciba al Atlético de Madrid en un partido adelantado de LaLiga, debido a los compromisos de ambos equipos con la Supercopa de España.

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El Barcelona no descarta que Rodri reciba el alta médica unos días antes de esa fecha, con la posibilidad de incluirlo en la convocatoria del equipo en el enfrentamiento ante el Deportivo el 29 de noviembre, para darle la oportunidad de participar durante unos minutos limitados y recuperar progresivamente el ritmo de competición, antes de la prueba más exigente ante el Atlético de Madrid.

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Las previsiones dentro del club apuntan a la posibilidad de que el jugador esté listo para ser titular ante los rojiblancos, si el proceso de recuperación continúa a los ritmos actuales y no aparece ninguna recaída.

Dani Olmo también se acerca al regreso

El optimismo dentro del Barcelona no se limita al estado de Rodri, ya que impera una sensación de confianza respecto a la disponibilidad de Dani Olmo para volver a los terrenos de juego ante el Villarreal, en el primer partido del equipo tras el final del actual parón internacional.

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Olmo se lesionó en el aductor izquierdo durante el enfrentamiento ante el París Saint-Germain el pasado 20 de octubre, y las previsiones apuntan a la posibilidad de su regreso tras un periodo de ausencia de un mes, en consonancia con las estimaciones iniciales que fijaron la duración de su recuperación.

De este modo, Flick podría recuperar todas sus opciones en el centro del campo en los próximos días, a la espera del regreso de Olmo con la reanudación de la competición tras el parón internacional, mientras que Rodri, de acuerdo con la nueva fecha posible, solo se perdería los enfrentamientos ante el Villarreal en LaLiga y el Sabah azerbaiyano en la Liga de Campeones, antes de convertirse en candidato a regresar ante el Atlético de Madrid.

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