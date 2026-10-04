El serbio Novak Djokovic dio una sorpresa mayúscula al eliminar al alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie del mundo, en los cuartos de final del torneo de tenis de Pekín (500 puntos), tras imponerse por (2-1) este domingo para sellar su pase a las semifinales.

Djokovic, de 39 años y undécimo del ranking mundial, logró darle la vuelta a su desventaja ante Zverev, diez años menor que él, aprovechando su gran experiencia y su capacidad para gestionar los momentos decisivos, y así resolvió el enfrentamiento pese a la dificultad de la tarea frente a uno de los jugadores más destacados del mundo.

La estrella serbia, campeón de 24 títulos de Grand Slam, ofreció una actuación sólida que le permitió superar la pérdida del primer set por 4-6, antes de imponer su superioridad en el segundo y el tercer set con el mismo marcador, poniendo fin a las aspiraciones de su rival alemán de seguir adelante en el torneo.

Zverev, segundo cabeza de serie del mundo, afrontaba el duelo con grandes ambiciones, buscando mantener sus destacados resultados y competir por el liderato del ranking mundial, pero Djokovic consiguió frenar su avance apoyándose en su larga experiencia en las grandes competiciones.

Djokovic se citó en semifinales con el ruso Daniil Medvedev, sexto del ranking mundial, que accedió a la misma ronda tras vencer al argentino Francisco Cerúndolo por dos sets a cero, con un marcador de 7-6 (7-4) y 6-3, de modo que los aficionados al tenis esperan un enfrentamiento de alto nivel entre dos de las figuras más destacadas de este deporte.