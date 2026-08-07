Diomandé se ausenta del entrenamiento del Real Madrid

La estrella marfileña Yan Diomande no pudo disputar su primera sesión de entrenamiento como jugador del Real Madrid.

El Real Madrid había anunciado ayer jueves la incorporación de Diomande, procedente del Leipzig.

El diario As señaló que el motivo de la ausencia de Diomande se debe a que el jugador pasó la mañana de este viernes finalizando numerosos trámites y documentos oficiales.

En consecuencia, resulta normal que Diomande no forme parte de la expedición del conjunto blanco que viajará a Budapest.

Y aunque la ausencia de Diomande no se ha confirmado de forma definitiva, todos los indicios apuntan a que el entrenador José Mourinho no podrá contar con su nuevo jugador en el partido amistoso ante el Ferencváros.

En cambio, el técnico portugués sí podrá contar con una de sus estrellas, ya que Vinicius Junior, que renovó recientemente su contrato, estará entre los desplazados.