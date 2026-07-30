El argentino Franco Mastantuono está cerca de abandonar el Real Madrid la próxima temporada, después de que el club y el jugador llegaran al convencimiento de que la cesión sería la mejor opción en esta etapa de su carrera, con el objetivo de que consiga más minutos de juego y continúe su desarrollo lejos de las grandes presiones del estadio Santiago Bernabéu.

Según el diario español "As", el futuro de Mastantuono, de 18 años, parece más cerca de la salida del Real Madrid que de la permanencia en las filas del primer equipo esta temporada, ya que el club trabaja en encontrar un equipo adecuado para su cesión hasta el final de la temporada, sin cláusula de opción de compra, con el foco puesto en que continúe desarrollándose en una de las grandes ligas europeas.

Pese a que su destino aún no se ha definido, el jugador tiene 12 ofertas sobre la mesa, y la dirección del Real Madrid estudia cada oferta con detenimiento, dando prioridad al proyecto que le garantice la participación regular y el desarrollo técnico.

Mastantuono había ofrecido algunos destellos positivos durante la actual pretemporada, tras mostrarse a buen nivel en los enfrentamientos ante el Leganés y el Alcorcón, pero no ha logrado hasta ahora reservarse un sitio fijo en la alineación del equipo, lo que ha llevado al club y al jugador a reevaluar su situación.

Los informes señalaron que la decisión final sobre su marcha se aplazó hasta una reunión que el jugador mantuvo con el entrenador José Mourinho a mediados del presente mes, en la que se acordó que disputar una temporada fuera de Madrid sería beneficioso para su carrera, especialmente ante la dificultad de conseguir minutos suficientes debido a la fuerte competencia dentro del equipo.

Mastantuono todavía creía antes de la reunión en la posibilidad de imponerse dentro del equipo, pero las nuevas incorporaciones, encabezadas por el fichaje del delantero Yan Diomandé, contribuyeron a cambiar el panorama, y la opción de la cesión pasó a ser la solución más probable.

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El regreso a River Plate, fuera de los planes

Pese al interés de River Plate en recuperar al jugador que se formó en sus filas, su regreso al club argentino parece totalmente descartado, después de que el jugador y el Real Madrid acordaran que continúe su desarrollo en el continente europeo.

River Plate había intentado explorar la posibilidad de repatriar a Mastantuono anteriormente, cuando una delegación del club llegó a Madrid acompañada por la exestrella David Trezeguet, para tratar varias operaciones, entre ellas las de Thiago Almada y Mastantuono, y también renovó su intento durante los últimos días.

Pero la dirección del Real Madrid y el jugador rechazaron la idea del regreso a Argentina, al considerar que continuar con la experiencia europea sería más beneficioso para desarrollar su talento.

Interés desde Italia e Inglaterra

Los datos actuales apuntan a que la liga italiana podría ser el destino más cercano para Mastantuono, ya que el Como, dirigido por el entrenador español Cesc Fàbregas, figuraba entre los interesados en hacerse con sus servicios, pero se ha convertido en una opción menos probable tras la contratación por parte del equipo de su compatriota Nico Paz.

Otros clubes italianos también han mostrado su interés en incorporar al jugador en calidad de cedido, entre ellos la Fiorentina y la Roma en caso de que se marche Matías Soulé, además del Milan, que mantiene una buena relación con el Real Madrid tras operaciones anteriores entre ambos clubes.

Y en Inglaterra, el Fulham fue el primer club que mostró su deseo de fichar al jugador argentino, antes de cambiar de rumbo y centrarse en otros objetivos, entre ellos Gonzalo, que está cerca de incorporarse al equipo.

Ni el Real Madrid ni Mastantuono quieren prolongar el periodo de espera, ya que se espera que se tome una decisión final sobre su destino durante el final de la presente semana, con todas las opciones abiertas para resolver el próximo paso en la carrera del talento argentino.