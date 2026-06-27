Dimisión inesperada en el Real Madrid

El Real Madrid prepara un cambio en la estructura del primer equipo tras la dimisión de Manuel Arroyo como médico del plantel, un año después de su llegada.

Según Sport, su salida llega tras una temporada marcada por las críticas a los servicios médicos por las múltiples lesiones, especialmente el diagnóstico erróneo de la rodilla de Kylian Mbappé.

El club aún no ha confirmado su salida ni anunciado su reemplazo.

Arroyo llegó a Valdebebas en verano de 2025 procedente del Granada para formar tándem con Felipe Segura, quien ya había pasado por el mismo club antes de fichar por el Madrid en 2021.

Varios jugadores han expresado en privado su malestar con la gestión de las lesiones de Rodrygo y Mbappé.

Su salida obliga al club a buscar un sustituto en un área clave, más aún tras los repetidos problemas físicos del equipo en las últimas temporadas.

Por ahora se desconocen los motivos de su salida y el club no ha anunciado cómo cubrirá el puesto.