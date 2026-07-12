Diego Forlán nombrado seleccionador de un equipo del Mundial

Diego Forlán, de 47 años, es el nuevo seleccionador de Uruguay. La Federación de Fútbol lo anunció el domingo y asumirá el cargo de forma interina tras la salida de Marcelo Bielsa.

Uruguay decepcionó en este Mundial: quedó tercera en su grupo tras España, Cabo Verde y Arabia Saudí, con solo dos puntos.

Así, el torneo terminó para los sudamericanos tras la fase de grupos. Poco después, el seleccionador Marcelo Bielsa anunció su dimisión.

Su contrato inicial dura hasta marzo; luego la federación evaluará si continúa o busca otro técnico.

Compaginará este cargo con el de entrenador de la sub-20, que en enero de 2027 disputará el Campeonato Sudamericano.

Su experiencia como técnico es breve: dirigió a Peñarol en once partidos y a CA Atenas en doce.

Como jugador, el exdelantero disputó 112 partidos internacionales y brilló en clubes como Manchester United, Atlético de Madrid e Inter antes de retirarse en 2019.