Tras la derrota de Francia ante España (0-2), Didier Deschamps cuestionó el nivel del árbitro Iván Barton para dirigir una semifinal del Mundial.

Durante el partido, Barton olvidó usar el spray, no amonestó a Michael Olise por una dura entrada a Rodri y, justo antes del descanso, concedió y luego anuló un tiro libre a Francia sin motivo claro.

«Hay una gran decepción», admite Deschamps a M6. «Los jugadores están destrozados; teníamos grandes ambiciones. Pero debemos ser realistas: hoy estuvimos un paso por debajo de lo necesario ante un rival que sabía lo que hacía. La culpa es sobre todo nuestra».

Luego cambia de tema y apunta a Barton: «Hago una pregunta y no respondo: ¿Está el árbitro a la altura de una semifinal del Mundial? No lo digo solo porque hayamos perdido, pero hubo situaciones que nos perjudicaron».

«Pero la razón principal de la eliminación es que rendimos por debajo de lo esperado y fuimos menos peligrosos en ataque de lo que podríamos haber sido», continúa Deschamps. «Cometimos algunos errores técnicos y fallamos pases que podrían haber dado lugar a ocasiones».

«Tenemos que aceptarlo, este es el máximo nivel. Aunque duela. Era el último obstáculo antes de la final, pero ahora jugamos el partido por el tercer puesto. Lo afrontaremos con normalidad; eso no resta mérito a lo conseguido. Pero hoy España ha demostrado tener algo más», concluye Deschamps.

Con esta derrota se cierra la era Deschamps, que llevó a Francia al título en 2018 y a la final de 2022, perdida ante Argentina en penaltis. Tras el partido del sábado por el tercer puesto, frente a Argentina o Inglaterra, será reemplazado por Zinédine Zidane.