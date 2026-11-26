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Dick Schreuder ha apartado a Delé Thomas de la plantilla. El delantero del NEC ha sido sancionado por motivos disciplinarios, según ha explicado el entrenador ante las cámaras de Ziggo Sport.

Delé Thomas llegó el pasado verano procedente del RB Leipzig por un millón de euros, pero todavía no ha logrado dejar huella en Nimega.

Hasta ahora ha jugado principalmente como suplente y solo ha disputado seis partidos con el NEC.

El extremo izquierdo de 19 años pasó por la cantera del PSV, que lo incorporó desde las categorías inferiores del Feyenoord.

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En el invierno de 2025/26 terminó su contrato con el PSV. No llegó a un acuerdo para firmar uno nuevo y después se marchó a Alemania.

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Thomas no tuvo ninguna oportunidad de jugar en Leipzig durante el último medio año, por lo que pudo marcharse apenas seis meses después de su llegada.

Así pues, este jueves no estará en la convocatoria del NEC para el partido contra el Stade Rennes en la fase de grupos de la Europa League.

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No es la primera vez que Schreuder sanciona al futbolista de 19 años. Hace unas semanas se perdió el partido contra el Ajax (1-1).

«Queremos ayudarle a convertirse en un buen profesional, pero en ese aspecto ha dado un paso atrás», dijo entonces Schreuder.

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Schreuder no ha revelado el motivo concreto de la sanción. Tampoco se sabe si volverá a la convocatoria el próximo fin de semana. «Las cosas no han ido bien esta última semana. Trabajamos con él a diario, pero no va por buen camino».