Dick Advocaat lanza un mensaje contundente a Johan Derksen en rueda de prensa

Dick Advocaat afirmó en una rueda de prensa previa al Mundial que Fred Rutten renunció por decisión propia a la selección de Curaçao.

Advocaat clasificó a la isla para la Copa de Norteamérica, pero renunció tras la enfermedad de su hija.

Curazao nombró a Rutten como sustituto, pero cuando Advocaat se declaró de nuevo disponible, Rutten renunció.

«La federación me lo pidió. Así son las cosas: para unos es agradable y para otros no tanto», afirma.





«No dudé en volver cuando me lo pidieron. Por alguna razón, algo se rompió (con Rutten, nota del editor), así que decidió no seguir», añade.

«Los jugadores están algo incómodos, pero Fred tomó la decisión por sí mismo. ¿A quién culpar?», concluye el Pequeño General.

Además, responde a Johan Derksen, quien afirmó en VI que usó la enfermedad de su hija como excusa. Por ello, Advocaat decidió no dar más entrevistas a SBS.

«Tengo una buena relación con Johan, pero aquí se pasó de la raya. No he hablado con él ni hace falta. Ahora ya es tarde para pedir perdón».







