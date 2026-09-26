Díaz preocupa a los marroquíes: Ouahbi tiene la respuesta esperada

La ausencia de Brahim Díaz en el duelo ante Gabón no fue un simple detalle pasajero para la afición marroquí, pero Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, se apresuró a ofrecer tranquilidad sobre el estado de la estrella del Real Madrid, asegurando que la lesión que sufre no es motivo de preocupación y que sus posibilidades de llegar al próximo encuentro siguen intactas.

Ouahbi se mostró satisfecho con el rendimiento de la selección marroquí durante la victoria por dos goles a cero sobre Gabón, en el inicio del camino de Marruecos en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, señalando que la etapa actual requiere paciencia, especialmente al dar la oportunidad a varios talentos emergentes.

El técnico marroquí afirmó que su objetivo consiste en construir una selección capaz de competir por los títulos, subrayando su confianza en los jugadores jóvenes, varios de los cuales demostraron durante el duelo ante Gabón su capacidad para asumir responsabilidades y ofrecer niveles que invitan al optimismo.

El partido contó con la participación de un grupo de rostros jóvenes, como Ali Maâmar, Yasser Zabiri y Abdellah Ouazane, en el marco de la orientación del cuerpo técnico hacia una renovación gradual de la composición humana de la selección.

Ouahbi explicó durante la rueda de prensa que la política de apostar por los elementos jóvenes continuará durante los próximos partidos, asegurando que dar a los jugadores confianza y oportunidad representa una parte fundamental de su proyecto con la selección marroquí.









En cuanto a la situación de Brahim Díaz, Ouahbi reveló que el jugador sufre una lesión leve que le impidió participar frente a Gabón, aclarando que las pruebas médicas, entre ellas la resonancia magnética, confirmaron la no gravedad de la lesión.

Señaló que Díaz llegó a la concentración de la selección sintiendo algunas molestias, antes de someterse a las pruebas necesarias, añadiendo que el jugador mostró un gran deseo de permanecer con el grupo, con la esperanza de llegar al próximo partido ante Lesoto en Sudáfrica.

La estrella del Real Madrid continuará su programa de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de la selección, y se someterá a una nueva evaluación antes de decidir definitivamente su participación.

Ouahbi sigue construyendo su proyecto con la selección marroquí sobre tres ejes principales: dar confianza a los talentos jóvenes, mantener la disciplina y formar un grupo capaz de competir con fuerza por los títulos en las próximas citas.