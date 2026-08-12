El Real Madrid resolvió su duelo amistoso ante el Deportivo de La Coruña con un gol a cero, en el encuentro que enfrentó a ambos equipos la tarde de este miércoles en el estadio Abanca-Riazor, dentro de los preparativos de los dos conjuntos para el inicio de la nueva temporada.

A pesar del inicio equilibrado, que evidenció una relativa superioridad de los locales y tímidos intentos por parte del Real Madrid, el conjunto blanco logró arrebatar el único gol de la victoria en el minuto 45+1 por medio de Brahim Díaz, quien aprovechó un rápido contragolpe que lideró tras una destacada intervención del portero Andriy Lunin ante un peligroso saque de esquina del Deportivo.

Lunin lanzó un balón largo con la mano hacia Díaz, quien arrancó desde el centro del campo hasta el área de los locales, en medio de la persecución de los defensas de La Coruña, antes de mandarla a la red celebrándolo a su famosa manera.

El Real Madrid controló el desarrollo del juego durante largos periodos del duelo apoyándose en los pases rápidos y la posesión, y en una de las jugadas logró penetrar el área rival con una elaborada acción técnica, aunque el centro de Dumfries llegó débil e inaprovechable, dejando a sus compañeros incapaces de completar la ofensiva.

Estuvo cerca de duplicar el marcador en más de una ocasión, de no ser por la brillante actuación del portero del Deportivo, Leo Román, que atajó con maestría un peligroso intento de Endrick, mientras que el árbitro anuló un segundo gol del conjunto blanco firmado por Carlos Espí por fuera de juego, tras un preciso pase de Camavinga.

Por su parte, el Deportivo intentó regresar al marcador aprovechando la entrada de un gran número de suplentes, ya que los movimientos de la dupla formada por David Mella y Mario Soriano representaron un claro peligro para la portería de Lunin.

Antes del pitido final, los locales buscaron el gol del empate tras hacerse con el balón, pero una intervención decisiva de Dumfries impidió un remate seguro desde una posición prometedora, permitiendo al Real Madrid salir con una importante victoria moral que refleja la preparación de sus jóvenes elementos antes del comienzo de las competiciones oficiales.

Con este triunfo, el Real Madrid continúa sus preparativos con la moral alta antes del arranque de las competiciones oficiales.