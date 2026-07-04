Díaz destrona a Hakimi... 5 cifras destacadas de los Leones del Atlas

Marruecos dominó la segunda parte ante Canadá en octavos del Mundial, remontó el 0-0 inicial y ganó 3-0, confirmando su fuerza en la eliminatoria.

Ezzedine Ounahi abrió el marcador tras un pase milimétrico de Achraf Hakimi, quien llegó a 15 partidos en Mundiales, récord para un africano.

Con tres asistencias, igualó el récord de El Taher El Khalaj en el Mundial de 1998 como el marroquí con más pases de gol en un mismo torneo.

En los minutos finales, Ibrahim Díaz asistió el segundo tanto de Ounahi y cerró el marcador con un pase decisivo a Sofiane Rahimi en el 90+8. convirtiéndose en el primer africano con cuatro asistencias en un Mundial, superando a Hakimi y al-Khalaj y quedando a una sola del líder, el francés Michel Oulissi.

Con este triunfo, los «Leones del Atlas» suman la cuarta victoria africana en eliminatorias, la mitad del total del continente, pues Egipto, Ghana, Senegal y Camerún solo tienen una cada uno. Además, es la primera selección africana que alcanza dos veces los cuartos de final, superando a Camerún (1990), Senegal (2002) y Ghana (2010).

Marruecos marcó tres goles con solo cinco disparos (60 % de acierto), el porcentaje más alto en un partido eliminatorio desde 1966.