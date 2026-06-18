Devy Rigaux revela la reacción de Robin van Persie en su despido del Feyenoord

Robin van Persie reaccionó como un caballero tras su despido en De Kuip, según explicó Devy Rigaux, director técnico del Feyenoord, en la primera rueda de prensa del equipo de Róterdam después de la salida del icono.

El club anunció el domingo 7 de junio el cese del exjugador, y desde entonces Rigaux solo se había pronunciado mediante un comunicado.

El jueves, Rigaux acudió a la presentación de Giovanni van Bronckhorst, sucesor de Van Persie.

Además de hablar de Gio, Rigaux se refirió a Van Persie: «Tras un análisis exhaustivo, vimos que el rendimiento bajó la temporada pasada y que la brecha con el PSV creció. Por eso decidimos no seguir con Robin».

«Se lo comunicamos en persona el domingo por la mañana. No fue una conversación agradable; desde el punto de vista humano, es lo más difícil. Pero tampoco queríamos una charla falsa y seguir dando vueltas para, al final, decirle que nos despedíamos».

Lo hicimos con serenidad y él reaccionó de la misma forma; es un gran hombre, nos dio la mano y nos deseó suerte», añade Rigaux, quien subraya que no se contactó con Van Bronckhorst hasta después de la destitución de Van Persie. El Feyenoord solo ha hablado con Gio y Sipke Hulshoff.

Van Bronckhorst

Van Bronckhorst, antiguo compañero de Van Persie, añadió: «Disfruté mucho jugando con Robin en la selección holandesa y en el Feyenoord, así que lo he seguido de cerca».

«Las cosas han salido como han salido y no he tenido nada que ver. Pero, por supuesto, conozco ese sentimiento de ser destituido: lo viví en el Rangers y en el Besiktas, y no es algo que nadie quiera. Por desgracia, eso forma parte del cargo de entrenador principal. Robin es fuerte y sabrá sacar provecho de esta experiencia para su futuro», afirmó Van Bronckhorst.

Intentó contactar con Van Persie el miércoles, pero estaba cenando, así que hablarán la próxima semana: «Es más una charla de amigo que de entrenador».

Por otro lado, Rigaux no ve a Van Bronckhorst como una elección segura: «Es una decisión meditada y muy convincente. Robert Eenhoorn y yo hemos hablado mucho. Giovanni está aquí porque estamos convencidos de que es el mejor candidato para ser el entrenador del Feyenoord».