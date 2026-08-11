Dévy Rigaux quiere desprenderse de inmediato de estos 6 jugadores del Feyenoord

Hay liquidación en el Feyenoord, así titula Mikos Gouka en el Algemeen Dagblad. El director técnico Dévy Rigaux quiere reforzar la plantilla del conjunto de Róterdam en varias posiciones, pero para ello primero tendrán que cerrarse salidas.

Por eso, seis jugadores están en el escaparate, siendo el nombre más llamativo el de Anel Ahmedhodzic. El central llegó el pasado verano procedente del Sheffield United por unos siete millones de euros, pero todavía no ha dejado una impresión imborrable.

En parte por el alto salario que percibe Ahmedhodzic, la directiva del Feyenoord considera que es mejor que salga, también teniendo en cuenta que por ahora no entra en la pelea por un puesto en el once titular con el técnico Giovanni van Bronckhorst. Se considera que su papel como suplente puede cubrirse mejor con un joven talentoso.

Casper Tengstedt tampoco tiene ya futuro en el Feyenoord, como es sabido. El danés es actualmente la cuarta opción para la delantera centro, por detrás de Ayase Ueda, Nacho Ferri y Shaqueel van Persie. La pasada temporada todavía se pagaron más de seis millones de euros al Benfica por Tengstedt.

Además, Luka Ivanusec, Bart Nieuwkoop, Jordan Lotomba y Stéphano Carillo también están señalados para salir. En sus posiciones ya hay mejores opciones disponibles, y por eso es mejor liberar espacio en la masa salarial.

Mientras tanto, Rigaux busca de forma decidida un extremo más, dado que Leo Sauer se ha marchado. También debe llegar un refuerzo para el lateral izquierdo, ya que tanto Jordan Bos como Gijs Smal están actualmente fuera de combate. El central Mika Mármol cubrió todavía esa función de manera excelente el domingo ante el Sparta (victoria por 0-1).

Además, Rigaux quiere añadir otro portero a la plantilla. Con Tjark Ernst ya ha llegado un sustituto de Timon Wellenreuther, pero con Liam Bossin solo hay un verdadero guardameta suplente.