Dévy Rigaux envía desde el primer momento un mensaje claro en el Feyenoord: «Es parte del trabajo»

Dévy Rigaux, nuevo director técnico del Feyenoord, no se va de vacaciones por ahora. Así lo explicó el belga de 38 años en el pódcast MIDMID.

Dirigirá la política técnica de De Kuip durante las próximas tres temporadas. El mercado de fichajes en los Países Bajos abre el 22 de junio y cierra el 1 de septiembre a las 23:59 h.

Rigaux, que acaba de celebrar el título de liga belga con el Club Brugge, no tiene tiempo para descansar: «Ahora no tengo vacaciones; es la época en la que los directores técnicos apenas las tomamos».

«Mi mujer se va este verano a España, porque es de allí. Se va unas semanas y yo intentaré ir a buscarla alguna vez con el teléfono en la mano y el bañador puesto, pero eso ya lo llevo haciendo años».

«Es parte del trabajo. Tampoco tengo nada que hacer en el Mundial. Es otra zona horaria, eso no va a funcionar. Pero sí que voy a viajar por los fichajes, eso sí lo haré», concluye Rigaux.

A su antecesor, Dennis te Kloese, se le criticó por pasar demasiado tiempo en México durante los periodos de fichajes, donde vive la familia de su mujer.

El podcast belga, de más de hora y media, llega en buen momento para los aficionados del Feyenoord y ofrece una primera toma de contacto con Rigaux.