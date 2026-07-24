El neerlandés Crysencio Summerville ha entrado en la historia de la Liga Roshn saudí por la puerta grande, tras convertirse en uno de los jugadores más caros que han fichado por la competición, después de completar su traspaso al Al-Hilal saudí procedente del West Ham United inglés durante el actual periodo de fichajes veraniego.

Según informes británicos, el valor de la operación ascendió a unos 76 millones de euros, una cifra que sitúa al extremo neerlandés en el tercer puesto de la lista de los fichajes más caros de la historia de la Liga Profesional saudí, confirmando la continuidad del Al-Hilal en la captación de las principales estrellas del fútbol europeo.

El brasileño Neymar da Silva sigue encabezando la lista tras incorporarse al Al-Hilal en el verano de 2023 procedente del París Saint-Germain por 90 millones de euros, mientras que el colombiano Jhon Durán, delantero del Al-Nassr, ocupa el segundo puesto después de fichar por el conjunto "mundialista" por 77 millones de euros.

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Summerville se colocó directamente en el tercer puesto con un valor de 76 millones de euros, superando al italiano Mateo Retegui, delantero del Al-Qadisiyah, que quedó cuarto tras su traspaso por 61 millones de euros.

El quinto puesto lo comparten dos grandes operaciones: la primera, la del francés Moussa Diaby, que se incorporó al Al-Ittihad, y la segunda, la del brasileño Malcom, jugador del Al-Hilal, después de que el valor del traspaso de cada uno alcanzara los 60 millones de euros.

La presencia de tres jugadores del Al-Hilal entre los más caros de la historia de la Liga Roshn refleja la magnitud de las inversiones que el club ha inyectado durante los últimos años, en el marco de su proyecto orientado a competir por todos los títulos locales y continentales, un enfoque que parece mantenerse con la contratación de Summerville, de quien se espera que sea una de las principales armas del equipo bajo el mando del italiano Simone Inzaghi durante la nueva temporada.