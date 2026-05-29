Detienen al delantero del Feyenoord Raheem Sterling

Según medios británicos, Raheem Sterling, delantero de 31 años del Feyenoord, fue detenido el jueves por presuntamente conducir bajo los efectos de las drogas. Chocó solo con su Lamborghini en la M3, en Hampshire.

Según la policía, Sterling chocó contra la barrera de seguridad alrededor de las 09:00 horas. No hubo heridos.

La policía informó esa misma noche que un Lamborghini había impactado contra la barrera de seguridad en el carril sur, cerca del cruce de Minley, y que no hubo otros vehículos implicados. Tras recibir el aviso, el conductor fue detenido.

Se le acusa de conducir bajo los efectos de las drogas, conducción temeraria, posesión de una sustancia de clase C y negarse a aportar una muestra para análisis. Ha quedado en libertad bajo fianza.

La Clase C británica incluye tranquilizantes, algunos somníferos, esteroides anabólicos, óxido nitroso y GHB.

El cannabis, en cambio, está en la Clase B, y sustancias más peligrosas como cocaína, heroína y MDMA integran la Clase A.

La Policía de Hampshire confirmó la detención tras el choque y recordó que la investigación continúa.

El exinternacional inglés fichó por el Feyenoord en febrero, procedente del Chelsea.

En ocho partidos con el club holandés aún no ha marcado y solo ha dado una asistencia, y su contrato está a punto de expirar.