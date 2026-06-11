Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Portugal v Chile - International FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Detalles del fichaje: El Real Madrid llega a un acuerdo con Bernardo Silva

Real Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Fichajes
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
World Cup
B. Silva
Manchester City
España
Portugal
República Democrática del Congo
EE. UU.
Inglaterra

El veterano portugués está a punto de fichar por el Real Madrid.

El futuro de Bernardo Silva, ex del Manchester City, está muy cerca del Real Madrid tras entrar en la fase decisiva de las negociaciones, según los medios.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el club blanco ha alcanzado un acuerdo avanzado con el jugador para un contrato de dos temporadas hasta 2028, con opción a una más.

Lee también

En cifras... El partido Marruecos-Brasil, el más fuerte de la fase de grupos del Mundial

Un fallo de seguridad pone en peligro a los jugadores de Argentina en el Mundial

Según Marca, sería el tercer fichaje tras Konaté y Dumfries.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
RD Congo crest
RD Congo
COD

Ambas partes quieren cerrar el fichaje antes del debut de Portugal en el Mundial 2026 contra la República Democrática del Congo el miércoles.

El jugador contaba con ofertas de Barcelona y Atlético, pero la rapidez de la entidad blanca fue decisiva.

Marca añade que el jugador, tras nueve años en la Premier, quiere estar cerca de Portugal y el Madrid se lo permite.

Silva jugará la primera fase del Mundial 2026 en el Grupo 11, junto a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Anuncios