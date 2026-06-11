Detalles del fichaje: El Real Madrid llega a un acuerdo con Bernardo Silva

El futuro de Bernardo Silva, ex del Manchester City, está muy cerca del Real Madrid tras entrar en la fase decisiva de las negociaciones, según los medios.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el club blanco ha alcanzado un acuerdo avanzado con el jugador para un contrato de dos temporadas hasta 2028, con opción a una más.

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Según Marca, sería el tercer fichaje tras Konaté y Dumfries.

Ambas partes quieren cerrar el fichaje antes del debut de Portugal en el Mundial 2026 contra la República Democrática del Congo el miércoles.

El jugador contaba con ofertas de Barcelona y Atlético, pero la rapidez de la entidad blanca fue decisiva.

Marca añade que el jugador, tras nueve años en la Premier, quiere estar cerca de Portugal y el Madrid se lo permite.

Silva jugará la primera fase del Mundial 2026 en el Grupo 11, junto a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán.