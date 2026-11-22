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Las declaraciones de Rodrigo Caetano, coordinador ejecutivo general de las selecciones masculinas de Brasil en la Confederación Brasileña de Fútbol, tras la expulsión de Raphinha en la derrota por 2-3 ante Japón, siguen resonando en el entorno del Barcelona.

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La expulsión supuso que el jugador se perdiera el segundo partido que la selección brasileña tenía previsto disputar en Singapur.

«No se permitirá que Raphinha se marche, se quedará con nosotros. En principio, seguirá con el grupo. No tiene sentido que se vaya, porque es uno de nuestros líderes», afirmó Caetano.

Según el diario Sport, las palabras de Caetano causaron sorpresa y malestar en el Barcelona, pero más tarde se supo que fue el propio delantero brasileño quien decidió quedarse en la concentración de Brasil junto a sus compañeros, para reforzar la cohesión del grupo, y aplazar su regreso a Barcelona.

Ahora, todo apunta a que la etapa de Rodrigo Caetano al frente de la estructura deportiva de la Confederación Brasileña de Fútbol podría estar llegando a su fin.

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La prensa brasileña ha explicado en los últimos días que el directivo podría pagar los graves fracasos deportivos sufridos por la selección de Brasil bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Su destitución podría ser cuestión de días.

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En los pasillos de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol hay grandes movimientos y cambios. El ambiente es muy tenso entre los dirigentes brasileños, molestos por la pobrísima imagen ofrecida por la selección, tanto en el Mundial, del que se despidió en los octavos de final, un resultado que no se producía desde la edición de Italia 1990, como en el fallido proceso de renovación iniciado en los parones internacionales de septiembre y noviembre.

Ancelotti, fuera de peligro

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Por ahora, los planes de la Confederación Brasileña no contemplan la destitución de Carlo Ancelotti. Quien sí ha pedido la salida del técnico italiano es Romário, exestrella del fútbol brasileño y actual senador, que se ha convertido en la voz del malestar generalizado entre la afición de la selección y los medios de comunicación.

Los altos cargos de la Confederación Brasileña quieren reestructurar el área deportiva. Y como Carlo Ancelotti goza de inmunidad y es intocable, las miradas se han dirigido hacia Rodrigo Caetano, a quien se concedió total libertad para trabajar sin ninguna injerencia de los responsables de los despachos.

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Pero los resultados no llegaron como se esperaba. La selección brasileña sigue en declive, sin una identidad clara, y ya nadie es capaz de entender hacia dónde se dirige el equipo.

La Confederación Brasileña de Fútbol quiere dar un nuevo impulso al proyecto de cara a 2027, recortando gastos internos y reduciendo costes, después de que la inversión destinada a la selección superara los 45 millones de euros en el último año. Incluso podría llegar a pedirle a Ancelotti que prescinda de uno de los miembros de su cuerpo técnico.

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A nivel interno, la postura política de Rodrigo Caetano tampoco ha sido bien recibida, ya que es conocido como uno de los más firmes partidarios de la familia Bolsonaro y de sus posiciones de extrema derecha y de línea dura.

Algunos «me gusta» que dio en redes sociales durante las últimas elecciones, en las que la extrema derecha obtuvo grandes resultados legislativos mientras Lula da Silva lograba un nuevo mandato tras un regreso histórico, provocaron una oleada de malestar en los pasillos de la confederación.