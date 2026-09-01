Sergiño Dest terminará la temporada en el PSV. Así lo informa el periodista especializado en el club Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, en X. El Fulham todavía quería hacer negocios el martes y presentar una oferta seria, pero no habrá traspaso.

Los clubes de Países Bajos pueden cerrar fichajes hasta el miércoles a las 23:59. Después, el mercado de traspasos cerrará durante varios meses. Así que ahora está claro que Dest no saldrá del PSV en la recta final del periodo de fichajes. No le convence una aventura en el Fulham.

No hace mucho salió a la luz que Dest puede salir del PSV por 23 millones de euros. Los clubes interesados ni siquiera tendrían que negociar con la directiva de Eindhoven.

El propio Dest no sabe nada de eso, como quedó claro recientemente en una conversación con ESPN. «¿Una cláusula que estaría vigente hasta el fin de semana? No la he visto por ninguna parte», subrayó el lateral.

«No estoy pendiente de eso. Así que realmente no tengo mucho que decir al respecto», afirmó Dest, que la temporada pasada todavía señaló que tiene la ambición de volver a jugar algún día en una gran liga europea.

«En cuanto al club, todo tiene que encajar cuando das el paso. Eso es normal para cualquiera. En este momento encajo aquí en el PSV. Si doy un paso, siempre tomo una decisión muy meditada», dijo el defensa, negándose a cambiar sin más el PSV por otro club.

Dest tiene contrato con el PSV hasta mediados de 2028. Transfermarkt lo valora en dieciocho millones de euros, pero todo apunta a que el PSV pedirá una cantidad mayor por el internacional de Estados Unidos.