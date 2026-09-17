El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, mantuvo su destacado arranque esta temporada, igualando la marca de la leyenda Lionel Messi con el conjunto catalán de hace 9 años.

Raphinha marcó 3 goles ("hat-trick") en la portería del Racing de Santander, siendo el máximo protagonista de la amplia victoria del Barça por 7-2 en un partido disputado la noche de ayer miércoles, dentro de la sexta jornada de LaLiga española.

La estrella brasileña elevó su registro a 9 goles en LaLiga española, situándose al frente de la lista de goleadores después de que Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, arrebatara el liderato de forma provisional con 7 goles el pasado martes.

Según la cadena francesa "Stats Foot", Raphinha se convirtió en el primer jugador en marcar 9 goles tras los primeros 6 partidos de una temporada de LaLiga española, desde que lo hizo Messi en el arranque de la temporada 2017-2018.

Los goles de Raphinha llegaron ante: Racing de Santander (3 goles), Elche (dos goles), Rayo Vallecano (dos goles), Athletic de Bilbao (un gol) y Valencia (un gol), mientras que no consiguió marcar ante el Levante.

Por su parte, Messi había marcado sus nueve goles hace 9 años en las porterías de: Eibar (4 goles), Espanyol (3 goles) y Alavés (dos goles).

La estrella argentina terminó aquella temporada con un balance de 34 goles a la cabeza de la lista de goleadores de LaLiga.

Cabe señalar que Raphinha ha marcado 11 goles en todas las competiciones desde el inicio de la temporada (dos goles en la Liga de Campeones de Europa), más que cualquier otro jugador de un club de las cinco grandes ligas.

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