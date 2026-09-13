No cabe duda de que el argentino Lionel Messi, estrella del Inter Miami, sigue de cerca las noticias del club Eldense, con el que ha alcanzado un acuerdo preliminar para su adquisición.

Tras una semana convulsa, marcada por la destitución de su anterior entrenador, Claudio Barragán, y el anuncio de un acuerdo preliminar entre los propietarios actuales y Messi para el traspaso de la propiedad de las acciones del club, el Eldense se desplazó a Sporting de Gijón y logró su primera victoria de la temporada bajo la dirección del entrenador interino Josep Ferrando.

El gol de la victoria lo marcó Javi Martínez, uno de los nuevos fichajes del equipo.

La victoria en el estadio de El Molinón le da a Josep Ferrando la oportunidad de continuar hasta que el director deportivo, Víctor Lafuente, encuentre un nuevo entrenador que se ajuste a los jugadores de la plantilla actual, la primera tarea que Leo Messi ha encomendado a los actuales dirigentes del club.

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Y según el diario "As", la estrella argentina sigue de cerca la evolución de la operación de compra del Eldense desde Miami, y celebró la victoria del equipo.

Messi mostró su agrado por la publicación que el club compartió en su cuenta de Instagram, en la que anunció su triunfo por 1-0 sobre el Sporting en el estadio de El Molinón.