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El español Juan Mata, exestrella del Chelsea y del Manchester United, anunció este miércoles 18 de noviembre de 2026 su retirada del fútbol profesional a los 38 años. Pone así punto final a una carrera de casi 20 años en la que conquistó los títulos más importantes posibles tanto a nivel de clubes como de selecciones, con el Mundial y la Champions League a la cabeza.

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Mata eligió el vestuario del Juventud Estadio, en Oviedo, donde empezó a jugar al fútbol de forma oficial cuando tenía diez años, como escenario para anunciar el final de su trayectoria profesional. Lo hizo a través de un breve vídeo con un mensaje de agradecimiento al fútbol y a todos los que le acompañaron a lo largo de su carrera.

«El fútbol no se irá de mi vida. Hay muchas maneras de seguir amando este deporte y de utilizarlo como herramienta de desarrollo. Puedo dejar de jugar de forma profesional, pero nunca dejaré de ser futbolista», afirmó el jugador español en su mensaje de despedida.

Mata añadió que su pasión por el juego se ha mantenido intacta durante todos estos años y explicó que disfrutar de los entrenamientos y de los partidos, ya fuera en grandes estadios como Old Trafford, Stamford Bridge y Mestalla o en los modestos campos en los que empezó, fue la principal razón por la que ha seguido en activo tanto tiempo.

Del Valencia a la cima de Europa: una carrera repleta de títulos

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Juan Mata inició su camino hacia el estrellato en la cantera del Real Madrid, antes de recalar en el Valencia y vivir su primera experiencia en la Primera División española. Allí demostró su calidad técnica y ofensiva y conquistó con el equipo la Copa del Rey en 2008.

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Su fichaje por el Chelsea inglés en 2011 supuso un punto de inflexión en su carrera: se convirtió en uno de los mejores creadores de juego de la Premier League y contribuyó a que el conjunto londinense ganara la Champions League en 2012, por primera vez en su historia, tras imponerse al Bayern Múnich en la tanda de penaltis.

Con el Chelsea, Mata levantó además la FA Cup en 2012 y la Europa League en 2013, consolidándose como una de las piezas destacadas de un equipo que encadenó éxitos europeos.

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En enero de 2014 se marchó al Manchester United, donde permaneció cerca de ocho años y medio. Disputó 285 partidos con la camiseta del United y sumó cuatro títulos, entre los que destaca la Europa League de 2017, además de la FA Cup de 2016 y la Copa de la Liga y la Community Shield en 2016.

Su aventura no terminó en Inglaterra. Después pasó por el Galatasaray turco, con el que ganó la liga en la temporada 2022-2023, y por el Vissel Kobe japonés, con el que conquistó la liga japonesa en 2023, antes de dar el salto a Australia.

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Campeón del mundo y de Europa: una huella en la historia de la selección española

A nivel internacional, Mata formó parte de la generación dorada de la selección española que dominó el fútbol mundial entre 2008 y 2012, tras ganar la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 en Sudáfrica y revalidar el título europeo en 2012.

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Mata participó en el Mundial de 2010, en el que España levantó su primera Copa del Mundo, y también formó parte de la convocatoria para la Eurocopa de 2012, donde dejó su sello particular en la final ante Italia.

En aquel partido, que terminó con victoria española por 4-0, Mata entró como sustituto de Andrés Iniesta en el minuto 87 y solo necesitó un minuto para marcar el cuarto gol, aprovechando un pase de Fernando Torres. Así inscribió su nombre en la lista de goleadores en una final del torneo continental.

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A lo largo de su trayectoria internacional, Mata disputó 41 partidos con la selección española, en los que marcó 10 goles. Además, ya había ganado el Europeo sub-19 en 2006 y el Europeo sub-21 en 2011, de modo que reunió títulos con la selección en distintas categorías.

De este modo, Mata cuenta en su palmarés internacional con un Mundial, una Eurocopa y dos títulos europeos con las categorías inferiores, un balance que lo sitúa entre los jugadores que vivieron los mayores logros del fútbol español durante su generación dorada.

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Un final excepcional en Australia: mejor jugador de la liga

La última parada en la carrera de Mata fue el Melbourne Victory australiano, al que se incorporó en septiembre de 2025 tras una breve experiencia en el Western Sydney Wanderers.

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Pese a haber cumplido 38 años, el centrocampista español firmó una temporada 2025-2026 sobresaliente: disputó 24 partidos, en los que marcó cinco goles y dio 13 asistencias, para convertirse en uno de los jugadores más destacados de la competición.

Mata recibió el premio Johnny Warren, que se concede al mejor jugador de la liga australiana, además del galardón al mejor asistente, y fue incluido en el once ideal del campeonato tras contribuir de forma directa a la clasificación del Melbourne Victory para las eliminatorias. Así puso fin a su carrera desde la cima.

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El pasado mes de septiembre, el club anunció el final de su etapa como jugador, aunque Mata no se ha desvinculado del proyecto: se ha convertido en uno de los accionistas del Melbourne Victory y preside el comité de fútbol de la entidad, lo que le permite seguir ligado al deporte desde un puesto directivo.

Según anunció el club, el equipo se beneficiará de su experiencia futbolística en la próxima etapa, después de que haya pasado de ser jugador sobre el terreno de juego a participar en el diseño del futuro de la institución.

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Más de 700 partidos: las cifras que resumen la carrera de Juan Mata

Juan Mata superó los 700 partidos oficiales en 20 temporadas como profesional, en los que marcó 158 goles y repartió 175 asistencias, cifras que reflejan su peso ofensivo y su capacidad para generar ocasiones además de ver puerta.

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Su aportación no se limitó al terreno de juego, ya que fue uno de los fundadores de la iniciativa «Common Goal», que invita a futbolistas y profesionales del deporte a destinar un porcentaje de sus ingresos a apoyar proyectos sociales y humanitarios en todo el mundo. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de su consejo de administración.

Mata también ha estado vinculado a otros proyectos deportivos y de inversión, entre ellos el club estadounidense San Diego, dentro de su interés por desarrollar el fútbol más allá de la competición profesional.

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Con el anuncio de su retirada, uno de los integrantes de la generación española campeona del Mundial de 2010 pone fin a su trayectoria sobre el césped, tras haber reunido un Mundial, una Eurocopa, una Champions League y dos Europa League, además de exitosas experiencias en Inglaterra, España, Turquía, Japón y Australia.