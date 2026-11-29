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El día del Como-Juventus, el diario español El Pais dedica un artículo en profundidad a Cesc Fabregas, entrenador del Como, que este año también lucha por un puesto en la Champions League y es la revelación de la actual fase liga de la máxima competición continental de clubes. «Cesc, el hijo pródigo, y la oreja de Van Gogh» es el título del artículo (La Oreja de Van Gogh es un conocido grupo español de pop rock).

El artículo recuerda que el brillante entrenador del Como siempre despertó recelos entre los aficionados del Barça, que lo consideraban algo frío y distante después de haber esperado durante años su regreso al Camp Nou. Pero también cuenta que el Barça sigue de cerca a Fabregas de cara al futuro, cuando termine la etapa de Hansi Flick en el banquillo azulgrana, como candidato ideal para dirigir al equipo de Yamal y compañía. El técnico español gusta mucho al Barcelona, club al que podría regresar tras haber jugado allí entre 2011 y 2014.

En cuanto a Italia, el detalle más interesante que revela El Pais es el interés de la Juventus por Fabregas. Según el diario español, la Juventus habría intentado contratar al técnico español en el pasado reciente para confiarle el banquillo. Lo mismo hizo el Inter en 2025, tras la marcha de Simone Inzaghi.

Fabregas prefirió rechazar la oferta de la Juve y esperar a que llegase un momento más propicio para asumir el banquillo de un grande, sin correr el riesgo de «quemarse» en un club de tanta exigencia, como le ocurrió, por ejemplo, a Thiago Motta al pasar del Bolonia precisamente a la Juve.

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Cesc Fabregas, nacido en 1987, entrena al Como desde 2023 y esta noche se enfrentará precisamente a la Juventus de Luciano Spalletti en la 13.ª jornada de la Serie A. En la víspera, el español dijo en rueda de prensa sobre la Juve: «La Juve no tiene nada que nosotros no tengamos, somos dos equipos que juegan bien al fútbol y lo intentaremos. Pero, cuando arrancan los motores, van muy rápido y están marcando muchos goles: para ganarles tendremos que hacer el partido perfecto».

Y sobre Spalletti: «Le robaría la experiencia, lo ha hecho bien en muchos clubes. Yo todavía cometo muchos errores; él, en cambio, tiene mucha más confianza en sí mismo. Tengo que darle las gracias: me he encontrado con él cinco veces y siempre me ha tratado muy bien. Es una de esas personas ante las que casi no sé cómo comportarme; su carisma me impone un poco».