Desde Alemania informan de la intención de Markus Krosche de llevarse al Milan al director deportivo del Eintracht, Timmo Hardung.

Los rumores y las especulaciones sobre la inminente llegada de Markus Krosche al Milan cobran cada vez más fuerza y reciben nuevas confirmaciones: desde Alemania llegan noticias sobre un estrecho colaborador de Krosche, Timmo Hardung.

Los compañeros de Frankfurt Rundschau informan de que el Eintracht de Fráncfort podría perder a otro directivo del área deportiva. La intención de Krosche, añade Frankfurt Rundschau, es llevarse al actual director deportivo, Timmo Hardung, que ocupa ese cargo en Fráncfort desde julio de 2023.