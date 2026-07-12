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Desde 1992 no se veía algo así en una semifinal del Mundial

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Francia vs España
Francia
España
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
Francia
España

Una imagen histórica del cuarteto más fuerte del mundo

El Mundial 2026 ha tenido sorpresas, pero en la recta final impusieron su ley las selecciones más fuertes.

Por primera vez en la historia de la clasificación de la FIFA, las cuatro selecciones mejor ubicadas alcanzaron las semifinales. Tras la clasificación de Argentina a semifinales, al vencer 3-1 a Suiza en prórroga, se alcanzó un hito sin precedentes desde 1992.

Según la cadena argentina TYC, desde la adopción del ranking FIFA, que valora los resultados anuales de cada selección, nunca antes las cuatro primeras habían alcanzado las semifinales, como sucede en 2026.

Francia lidera el ranking actual, seguida de Argentina, España e Inglaterra.

Aunque Argentina inició el torneo como líder, Francia le arrebató el primer puesto durante la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
España crest
España
ESP
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ING
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Argentina
ARG

Francia jugará contra España el martes en Dallas, y Argentina ante Inglaterra el miércoles en Atlanta.

Las ganadoras disputarán la final el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

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