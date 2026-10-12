Descontento merengue: la decisión de LaLiga provoca la ira en el Real Madrid

El entorno del Real Madrid vive un clima de enfado y malestar por el horario de su partido ante el Valencia en la jornada 12 de LaLiga, después de que la patronal fijara el encuentro para el sábado 7 de noviembre, pese a que el equipo disputa un partido europeo fuera de casa pocos días antes.

Según el diario español As, la última decisión de LaLiga ha provocado un gran malestar en el Real Madrid, tanto entre los jugadores como en el cuerpo técnico y la directiva del club, por el escaso tiempo disponible para preparar el encuentro, teniendo en cuenta que el equipo tiene un partido ante el AEK de Atenas en Grecia por la Champions League.

Los jugadores del Real Madrid realizaron la primera sesión de entrenamiento como preparación para viajar el martes a Roma, donde el equipo se enfrenta a la Roma el miércoles, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Los entrenamientos no depararon novedades destacadas, ya que los titulares que jugaron el pasado sábado hicieron trabajo específico, mientras futbolistas como Rodrygo y Asensio continúan con el programa de recuperación de su lesión.

Lo llamativo es que los jugadores del Real Madrid harán otra sesión de entrenamiento el martes en la ciudad deportiva de Valdebebas antes de viajar, en lugar de ejercitarse en el Estadio Olímpico de Roma.

Xabi Alonso ya tomó la misma decisión la temporada pasada, cuando optó por no entrenar con sus jugadores en el césped de Anfield, y lo explicó así: "Es mi decisión, porque tenemos que preparar el partido y preferimos hacerlo en nuestra ciudad deportiva, en nuestro espacio, para no estar rodeados de 200 cámaras". Aquella decisión generó entonces un gran interés.

Pero el malestar en esta ocasión era evidente en el cuerpo técnico, entre los jugadores y también en la directiva del club, que no entendieron la última decisión de LaLiga, que anunció los horarios de los partidos de la duodécima jornada del campeonato español, de modo que el Real Madrid se enfrentará al AEK de Atenas en la capital griega el miércoles 4 de noviembre, a las 18:45, antes de jugar su partido ante el Valencia el sábado 7 de noviembre, a las 21:00.

Para el Real Madrid, que regresará a la capital española en las primeras horas de la mañana del día siguiente a su partido europeo, solo quedarán la tarde del jueves, si José Mourinho decide hacer un entrenamiento ese día, además del viernes, para preparar el duelo contra el Valencia, que se ha presentado complicado en los últimos tiempos.

Según fuentes del Real Madrid, esta decisión ha causado "un gran malestar y sorpresa" entre los jugadores y el cuerpo técnico, dado su impacto directo sobre ellos.

Desde el vestuario del Real Madrid explicaron que no hay ningún problema en aplazar el partido al domingo, sobre todo porque el equipo no disputará ninguna competición europea ni partidos de la Copa del Rey durante la semana siguiente.

En cambio, los otros cuatro equipos que participan en la Champions League jugarán sus partidos de Liga el domingo 8 de noviembre: el Real Betis visitará al Elche a las 14:00, después el Villarreal recibirá al Getafe a las 18:30, mientras que el Atlético de Madrid acogerá al Barcelona a las 21:00 de ese mismo día.

Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal juegan sus partidos europeos un día antes, concretamente el martes 3 de noviembre, y todos en sus estadios: el Barça recibirá al Aston Villa, el Atlético de Madrid se medirá al Bayern Múnich y el Villarreal se enfrentará al Paris Saint-Germain. Los tres encuentros se disputarán a las 21:00.

El Real Betis, por su parte, visitará al Borussia Dortmund en Alemania el miércoles, a las 21:00.

Cabe señalar que el parón internacional comenzará de nuevo tras esa jornada, lo que aumenta la extrañeza de los responsables del Real Madrid por que el partido no se dispute el domingo, dando así a los jugadores un margen de descanso adicional. Así, se vislumbra una nueva crisis por el calendario de partidos.







