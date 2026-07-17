Antes del partido por el tercer puesto del Mundial contra Inglaterra, Didier Deschamps atendió a la prensa por última vez como seleccionador de Francia. El técnico admitió que la derrota ante España fue justa y que «La Roja» merecía la final, aunque previamente criticó el arbitraje tras la eliminación.

En su análisis técnico, afirmó en la rueda de prensa, según «Foot Mercato»: «Tenemos que aceptar la derrota, la selección española fue mejor que nosotros».

Reconoció que, pese a la buena forma física de su equipo, España les superó técnicamente y tácticamente al elevar el listón. Calificó la eliminación de devastadora y añadió: «La magnitud de la decepción está a la altura de nuestras grandes ambiciones».

Preguntado por su esquema ofensivo con cuatro delanteros, respondió: «Tenéis derecho a preguntar y opinar, pero no es el problema; España también jugó con cuatro».

El problema de los “Gallos” fue la falta de posesión y la calidad del rival, no el sistema. «No atacamos con eficacia, perdimos balones y el rival nos obligó a ello. En el Mundial de Catar jugamos con cuatro delanteros y llegamos a la final; la responsabilidad de esta decisión es mía», añadió, y aclaró que no buscaba solo mejorar la imagen del equipo.

Sobre la sustitución de Adrien Rabiot en el descanso, Deschamps explicó que fue el propio jugador, ya amonestado, quien le pidió el cambio.

Deschamps relató el momento: «Rabiot se me acercó en el descanso, bebió agua y me dijo: “Ya no puedo jugar como suelo hacerlo”. Le respondí: “Mantén la calma y no te lances a por los balones disputados, porque era peligroso. He vivido partidos así y sé cómo, en ellos, un jugador se convierte en una sombra de sí mismo».

Consciente del riesgo de que Rabiot recibiera la segunda amarilla, Deschamps optó por no arriesgar: «Podría haber gestionado la situación de otro modo, pero no me detengo en hipótesis. Tomé la decisión con los datos y mi experiencia».

Pese a la decepción de no llegar a la final, rechaza afrontar el próximo partido con indiferencia y espera una reacción contundente ante Inglaterra en un duelo que no considera secundario. «No es un amistoso, sino un duelo real por el tercer puesto del Mundial. Debo hacer todo lo posible para lograrlo; tenemos una responsabilidad ante millones de franceses».