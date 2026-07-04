Deschamps solo teme una cosa antes del partido contra Uruguay

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha alertado sobre el calor y la humedad previstos para el sábado en el partido contra Paraguay: se esperan 38 °C.

Deschamps, en declaraciones a la prensa, recordó que la temperatura será más alta una o dos horas antes del partido en Filadelfia y citó su experiencia en la final y la semifinal de la Copa Mundial de Clubes con su ayudante Guy Stéphane: «Notamos el aumento de la temperatura, lo comentamos y tuvo un impacto evidente».

El técnico galo admitió que el calor afectará al rendimiento: «Gastamos más energía, sudamos más, perdemos agua y podemos perder concentración».

Sin embargo, añadió con confianza: «Ambos equipos se enfrentarán a las mismas condiciones, estamos totalmente preparados y no sentimos presión; tenemos mucho potencial».

Recordó que en 1998, en octavos, Francia venció a Paraguay y luego ganó el Mundial: «Fue una época maravillosa; el partido fue muy difícil y ya es historia».

Concluyó subrayando que Francia es la gran favorita, pero advirtió que no hay que subestimar al rival y añadió: «No creo que estas previsiones nos ayuden a ganar; tendremos que ofrecer un rendimiento perfecto de principio a fin».