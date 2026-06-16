Deschamps imita a Enrique antes del partido contra Senegal

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, generó revuelo en el último entrenamiento previo al partido de esta tarde contra Senegal, en la primera jornada del Grupo 9 de la Copa del Mundo 2026.
Según el portal francés «Foot Mercato», el técnico francés copió un método poco habitual de Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain.
El técnico recurrió a una grúa para elevarse y supervisar los movimientos de los “Gallos”, método que Enrique ya empleó en el PSG.
Bajo la dirección de Enrique, el PSG ha brillado en las dos últimas temporadas y ha ganado la Liga de Campeones consecutivamente, lo que avala sus métodos.
Deschamps, con este enfoque analítico, busca perfeccionar la táctica antes del debut mundialista.
Francia comparte el Grupo I con Senegal, Irak y Noruega.
Deschamps ya llevó a Francia al título mundial de 2018 y a la final de 2022, donde perdió con Argentina en penaltis.