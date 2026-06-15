Deschamps explica la repentina ausencia de Mbappé en la rueda de prensa: Kanté se levanta temprano

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, defendió a su capitán, Kylian Mbappé, tras su ausencia en la rueda de prensa previa al debut mundialista contra Senegal.

Según el diario español «AS», Mbappé sorprendió el lunes en Nueva York, a menos de 24 horas del debut mundialista de Francia, el capitán no compareció ante los medios como es costumbre, y Deschamps minimizó la ausencia.

Deschamps restó importancia al hecho y declaró: «Es un jugador de talla mundial y lo que haga en su vida privada es asunto suyo. No está hoy aquí por otras razones. Mi prioridad es proteger a los jugadores: de los 26, solo he visto a tres esta mañana. Tenemos dos horas de desplazamiento y debo cuidarlos».

N'Golo Kanté sustituyó a Mbappé y acompañó a Deschamps en la rueda de prensa.

Deschamps añadió: «No es que no quiera proteger a N'Golo, pero él se levanta temprano y por eso ha venido... Kylian es Kylian... Todos mis jugadores son admirados por lo que son. No sé si Kylian quiere ser presidente de la República, y la verdad es que no lo creo. Tiene una popularidad mundial, lo sabe y debe convivir con ello, y sabemos que asume sus responsabilidades como líder y capitán del equipo».