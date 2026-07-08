Deschamps defiende a Mbappé: «Un capitán ejemplar al que no le afectan los insultos racistas»

Didier Deschamps, seleccionador francés, asegura que Kylian Mbappé no se ha visto afectado por los insultos racistas de un senador paraguayo y destaca que es un «capitán ejemplar» centrado en el juego.

Antes del choque contra Marruecos en cuartos del Mundial 2026, Deschamps restó importancia a las burlas racistas y afirmó: «Kylian es fuerte y nada de lo que se diga le afecta».

Y añadió: «Solo le interesa su rendimiento, juega a un nivel altísimo y se centra en su trabajo; eso lo convierte en el capitán ideal que necesitamos».

Las declaraciones racistas de una senadora paraguaya contra Mbappé, tras la eliminación de su país en octavos por Francia (1-0) el sábado en Filadelfia, generaron una ola de indignación.

Según medios paraguayos, la senadora lo insultó con expresiones racistas tras su gol de penalti, que clasificó a Francia para cuartos.

Deschamps reiteró su confianza en la fortaleza mental del jugador ante los intentos de desestabilización y afirmó: «El revuelo mediático y los insultos no cambian nada en su mentalidad; nuestra fuerza colectiva supera el talento individual, y Kylian demuestra cada día que encarna ese espíritu».

El técnico admitió que el único problema de Francia es la eficacia ofensiva: «Podemos mejorar la finalización; cada partido será más importante y debemos ser más precisos, pues la competición se vuelve más reñida».

Deschamps elogió la cohesión del grupo y recordó la Eurocopa: «El espíritu de equipo decide los partidos; allí Kylian sufrió una lesión, algo insuperable».

Y concluyó: «La fuerza colectiva supera cualquier momento de brillantez individual. El equipo está unido, aunque haya quien no esté satisfecho. Han sido siete semanas maravillosas con ellos, y es un placer para mí estar con este grupo; esa es la fuerza de Francia».