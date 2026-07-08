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Deschamps defiende a Mbappé: «Un capitán ejemplar al que no le afectan los insultos racistas»

D. Deschamps
K. Mbappe
Francia
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Francia vs Marruecos
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EE. UU.

Una senadora paraguaya insultó al delantero francés.

Didier Deschamps, seleccionador francés, asegura que Kylian Mbappé no se ha visto afectado por los insultos racistas de un senador paraguayo y destaca que es un «capitán ejemplar» centrado en el juego.

Antes del choque contra Marruecos en cuartos del Mundial 2026, Deschamps restó importancia a las burlas racistas y afirmó: «Kylian es fuerte y nada de lo que se diga le afecta». 

Y añadió: «Solo le interesa su rendimiento, juega a un nivel altísimo y se centra en su trabajo; eso lo convierte en el capitán ideal que necesitamos».

Las declaraciones racistas de una senadora paraguaya contra Mbappé, tras la eliminación de su país en octavos por Francia (1-0) el sábado en Filadelfia, generaron una ola de indignación.

Según medios paraguayos, la senadora lo insultó con expresiones racistas tras su gol de penalti, que clasificó a Francia para cuartos.

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Francia
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Deschamps reiteró su confianza en la fortaleza mental del jugador ante los intentos de desestabilización y afirmó: «El revuelo mediático y los insultos no cambian nada en su mentalidad; nuestra fuerza colectiva supera el talento individual, y Kylian demuestra cada día que encarna ese espíritu».

El técnico admitió que el único problema de Francia es la eficacia ofensiva: «Podemos mejorar la finalización; cada partido será más importante y debemos ser más precisos, pues la competición se vuelve más reñida».

Deschamps elogió la cohesión del grupo y recordó la Eurocopa: «El espíritu de equipo decide los partidos; allí Kylian sufrió una lesión, algo insuperable». 

Y concluyó: «La fuerza colectiva supera cualquier momento de brillantez individual. El equipo está unido, aunque haya quien no esté satisfecho. Han sido siete semanas maravillosas con ellos, y es un placer para mí estar con este grupo; esa es la fuerza de Francia».

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