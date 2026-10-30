Desastre en Madrid: dos duros golpes para el Real

El Real Madrid sufrió un doble golpe en sus filas, después de que Theo Maledon y Mikael Jantunen se lesionaran durante el duelo ante el Fenerbahçe en la Euroliga de baloncesto, que terminó con victoria del conjunto blanco por una diferencia de 19 puntos, dejando al entrenador Pedro Martínez sin los servicios de dos jugadores destacados en un momento en que el equipo atraviesa su mejor racha de esta temporada.

El diario español "As" informó de que las primeras pruebas revelaron que Maledon sufre un esguince en la rodilla derecha, mientras que Jantunen padece una rotura completa de la fascia plantar, de modo que el tiempo de baja de ambos jugadores variará según la naturaleza de cada lesión y su respuesta al tratamiento.

El periódico explicó que la lesión de Maledon podría requerir un periodo de baja que oscila entre dos y seis semanas, sin que se haya aclarado todavía su gravedad, mientras que el caso de Jantunen parece más complicado, ya que necesita al menos cinco semanas para recuperarse, con la posibilidad de pasar por el quirófano.

Ambos jugadores se lesionaron durante el duelo ante el Fenerbahçe, ya que el francés Maledon cayó de forma incorrecta mientras intentaba penetrar la defensa del equipo turco, tras una entrada de Clyburn, mientras que Jantunen solo permaneció en el partido 7 minutos y 52 segundos. Pedro Martínez ya había señalado tras el encuentro que el estado del jugador finlandés no parecía bueno.

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La lesión de Maledon llega en un momento de suma importancia para el Real Madrid, después de haberse convertido en uno de los elementos más destacados del equipo desde el inicio de la temporada y de ofrecer un rendimiento notable durante el duelo ante el Fenerbahçe, en el que anotó 26 puntos, alcanzando un índice de eficiencia de 35, siendo el mejor jugador del conjunto blanco en el partido.

Jantunen, que se incorporó al Real Madrid procedente del Fenerbahçe durante el mercado de fichajes estival, también está ofreciendo un fuerte comienzo con el equipo, y ocupa la posición de ala-pívot alternándose con Jaime Pradilla, con una media de anotación de 10,5 puntos en la liga española y un porcentaje de acierto de hasta el 63% en los triples.

El Real Madrid había conseguido 6 victorias en sus primeros 9 partidos en la Euroliga de baloncesto, y además mantuvo su casillero libre de derrotas en la liga española, después de recuperar el equilibrio tras perder los tres primeros partidos de la temporada, encadenando desde entonces una serie de victorias consecutivas que alcanzó los nueve partidos.

La última victoria ante el Fenerbahçe confirmó el gran estado de forma que vive el equipo bajo la dirección de Martínez, después de anotar 95 puntos frente a uno de los equipos defensivamente más sólidos de Europa, en el partido que se disputó en el «Movistar Arena» con la presencia de 9.826 espectadores.

El Real Madrid se prepara para enfrentarse al Recoletas Salud San Pablo Burgos el domingo 1 de noviembre, a las 12:30 del mediodía, dentro de la competición de la liga española, a la espera de conocer la postura del cuerpo técnico sobre cómo suplir las ausencias de Maledon y Jantunen, ante la acumulación de partidos y la multiplicidad de compromisos nacionales y continentales.