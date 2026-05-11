En el podcast «Groeten uit Grolloo», Johan Derksen responde a un oyente que afirma que los programas «Vandaag Inside» y «De Oranjezomer» atacan a Fred Rutten, seleccionador de Curaçao, para facilitar el regreso de Dick Advocaat al banquillo de la selección de cara al próximo Mundial.

«Entiendo perfectamente el punto de vista de Guus (el oyente en cuestión, nota del editor)», comienza Derksen el lunes. «Pero lo cierto es que Dick Advocaat es casi un amigo del programa Vandaag Inside. A todos nos cae bien y nos visita con frecuencia».

«Wilfred Genee es amigo del director de Corendon y René van der Gijp es íntimo de Dick», añade. “A mí también me cae bien, pero soy el único que pone algún pero. Wilfred y René querían que volviera cuanto antes, y entiendo a los jugadores: estaban acostumbrados a él. La opinión de los jugadores me parece muy importante”.

Si los jugadores están tan descontentos con el cambio, hay que pensar si vale la pena iniciar esta aventura. Entiendo que la federación de fútbol de Curaçao tenga otra opinión, pues Dick abandonó el barco en dos momentos clave. Fue por motivos personales, lo entendemos, pero se fue».

“Ya faltó en un partido clave de la fase de grupos y no iba al Mundial de Estados Unidos. ¿Y a la tercera tenemos que decir ‘venga, traigamos a Dick’?”, pregunta el analista de Grolloo. «Y que vuelva a dejarlos plantados en plena fase de grupos porque hay problemas en los Países Bajos. Entiendo a la federación, que prefiere quedarse con Fred».

«Corendon está emocionalmente involucrado y quiere que Dick regrese. Sin embargo, no creo que un patrocinador deba interferir en la política de la federación y del seleccionador. Retirarse por eso es ir demasiado lejos; si esa es la razón para dejarlo tras el Mundial, Corendon no es el patrocinador adecuado para una federación o un club», afirma Derksen, quien sí entiende por qué Advocaat es tan popular.

Dick es más atractivo mediáticamente, es el osito de peluche de los Países Bajos. Fred, en cambio, es un técnico competente y serio. Con él no hay risas ni jolgorio; solo trabajo. Quiere un Mundial serio. Pero, en mi opinión, con Dick perderían tres veces y con Fred también. No espero mucho de Curaçao en la Copa», concluyó Derksen.